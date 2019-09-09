Пресс-служба онкологического центра имени Блохина не подтверждает информацию СМИ о массовом увольнении сотрудников.
Отмечается, что увольнений нет и никакого давления на специалистов не оказывается.
До этого ряд СМИ сообщил, что новый руководитель центра Светлана Варфоломеева сокращала зарплаты и создала напряженную атмосферу в рабочем коллективе. Недовольным она якобы предложила писать заявления об увольнении. Врачи написали открытое обращение с просьбой оказать влияние на ситуацию.
Ранее пресс-служба онкоцентра имени Блохина уже опровергала увольнении 700 сотрудников, пояснив, что идет плановое сокращение незанятых ставок из-за устаревшего штатного расписания. Утверждалось, что его не обновляли с момента формирования в 1990-х годах, поэтому более 700 ставок не занято и по сути не нужно.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Кабмин мог создать рабочую группу, которая готовит новое повышение пенсионного возраста и для мужчин, и для женщин, заявил депутат Госдумы Валерий Рашкин.
Кабмин мог создать рабочую группу, которая готовит новое повышение пенсионного возраста и для мужчин, и для женщин, заявил депутат Госдумы Валерий Рашкин.
Поведение большинства людей на земле контролируется паразитами. Есть определенная ирония в том, что венец эволюции управляется простейшими организмами, которые могут заставлять своих носителей выполнять действия необходимые для реализации жизненного цикла паразита. При этом сам носитель предпринимает эти действии как бы по собственной воле.