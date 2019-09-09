В онкоцентре Блохина по-прежнему не подтверждают массовые увольнения

Пресс-служба онкологического центра имени Блохина не подтверждает информацию СМИ о массовом увольнении сотрудников.

Отмечается, что увольнений нет и никакого давления на специалистов не оказывается.

До этого ряд СМИ сообщил, что новый руководитель центра Светлана Варфоломеева сокращала зарплаты и создала напряженную атмосферу в рабочем коллективе. Недовольным она якобы предложила писать заявления об увольнении. Врачи написали открытое обращение с просьбой оказать влияние на ситуацию.

Ранее пресс-служба онкоцентра имени Блохина уже опровергала увольнении 700 сотрудников, пояснив, что идет плановое сокращение незанятых ставок из-за устаревшего штатного расписания. Утверждалось, что его не обновляли с момента формирования в 1990-х годах, поэтому более 700 ставок не занято и по сути не нужно.