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Источник Правда.Ру

Московские женщины признаны самыми привлекательными в РФ

Общество print

Рейтинг городов России с наиболее привлекательными девушками и женщинами составлен одним из туристических порталов страны по итогам опроса пользователей Сети.

Как сообщает "Лента.Ру", на первом месте столица — 23% проголосовали за Москву, "серебро" у Санкт-Петербурга (10%), а "бронзу" делят между собой Новосибирск и Ростов-на-Дону (по 6%). 5% у таких городов, как Екатеринбург, Казань, Красноярск, Самара и по 4% у Краснодара, Сочи, Омска и Уфы.

B самом конце рейтинга оказались Волгоград, Воронеж, Калининград, Нижний Новгород, Иркутск и Пермь, у которых по три процента голосов.

Ранее сообщалось, что по рейтингу западных СМИ Москва сохранила за собой 68-е место среди комфортных для жизни городов. И при этом указывается, что в течение последних пяти лет город демонстрировал наибольший прогресс в улучшении комфортности среди всех городов мира.

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