Рейтинг городов России с наиболее привлекательными девушками и женщинами составлен одним из туристических порталов страны по итогам опроса пользователей Сети.
Как сообщает "Лента.Ру", на первом месте столица — 23% проголосовали за Москву, "серебро" у Санкт-Петербурга (10%), а "бронзу" делят между собой Новосибирск и Ростов-на-Дону (по 6%). 5% у таких городов, как Екатеринбург, Казань, Красноярск, Самара и по 4% у Краснодара, Сочи, Омска и Уфы.
B самом конце рейтинга оказались Волгоград, Воронеж, Калининград, Нижний Новгород, Иркутск и Пермь, у которых по три процента голосов.
Ранее сообщалось, что по рейтингу западных СМИ Москва сохранила за собой 68-е место среди комфортных для жизни городов. И при этом указывается, что в течение последних пяти лет город демонстрировал наибольший прогресс в улучшении комфортности среди всех городов мира.
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Кабмин мог создать рабочую группу, которая готовит новое повышение пенсионного возраста и для мужчин, и для женщин, заявил депутат Госдумы Валерий Рашкин.
Поведение большинства людей на земле контролируется паразитами. Есть определенная ирония в том, что венец эволюции управляется простейшими организмами, которые могут заставлять своих носителей выполнять действия необходимые для реализации жизненного цикла паразита. При этом сам носитель предпринимает эти действии как бы по собственной воле.