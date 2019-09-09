Пособие на первого ребенка в России будет увеличено до 12 тыс. рублей

Со следующего года ежемесячные выплаты, положенные россиянкам в связи с рождением или усыновлением первого ребенка, будут увеличены.

Об этом регионы уведомило Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации.

Претендовать на выплаты смогут те семьи, что имеют ребенка до трех лет и доход ниже двух прожиточных минимумов.

Отметим, что документ был разработан после того, как действующий президент страны Владимир Путин в июне текущего года в ходе очередной "прямой линии" назвал размер детский пособий унизительным. В ответ на жалобу молодой россиянки о том, что она получает на ребенка всего 50 рублей в месяц, глава государства пообещал пересмотреть пособия.

Сообщается, что в общей сложности федеральный бюджет потратит на выплату пособий в следующем году 150 миллиардов рублей. В 2021 году эта сумма увеличится до 156 миллиардов рублей, а в 2022 году — до 164 миллиардов.

Ранее стало известно, что самая неблагоприятная ситуация на региональных рынках труда сложилась в Тыве, Карачаево-Черкессии, Ингушетии, Калмыкии, Алтае и Хакасии.

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