Опасность пожаров видит в установившейся теплой погоде Гидромедцентр. На вторник, 10 сентября для Москвы и области объявлен желтый уровень опасности.
При этом ожидают отсутствие осадков, облачность. Ветер будет дуть с востока и юго-востока с силой 3-8 метров в секунду.
Ранее специалисты Всемирной метеорологической организации сообщали, что на существенной части земной территории наступившая осень будет теплее, чем обычно в сентябре-ноябре. Нынешняя погода является аномально теплой и соответствует обычной июльской.
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Кабмин мог создать рабочую группу, которая готовит новое повышение пенсионного возраста и для мужчин, и для женщин, заявил депутат Госдумы Валерий Рашкин.
Кабмин мог создать рабочую группу, которая готовит новое повышение пенсионного возраста и для мужчин, и для женщин, заявил депутат Госдумы Валерий Рашкин.
Поведение большинства людей на земле контролируется паразитами. Есть определенная ирония в том, что венец эволюции управляется простейшими организмами, которые могут заставлять своих носителей выполнять действия необходимые для реализации жизненного цикла паразита. При этом сам носитель предпринимает эти действии как бы по собственной воле.