На 10 сентября объявлен желтый уровень опасности в Москве

Опасность пожаров видит в установившейся теплой погоде Гидромедцентр. На вторник, 10 сентября для Москвы и области объявлен желтый уровень опасности.

При этом ожидают отсутствие осадков, облачность. Ветер будет дуть с востока и юго-востока с силой 3-8 метров в секунду.

Ранее специалисты Всемирной метеорологической организации сообщали, что на существенной части земной территории наступившая осень будет теплее, чем обычно в сентябре-ноябре. Нынешняя погода является аномально теплой и соответствует обычной июльской.