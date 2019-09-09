Жительницы Дагестана устроили в социальных сетях флешмоб после слов чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова о том, что папаху на Кавказе могут носить лишь мужчины.
Об этом сообщает интернет-издание "Кавказский узел".
Позавчера, 7 сентября, Хабиб Нурмагомедов одержал победу над Дистаном Порье. После боя 30-летний спортсмен поблагодарил всех, кто надел папаху в его поддержку.
Нурмагомедов, напомним, сказал: "Там, где я вырос, в горах, мы носим папаху не потому, что каждый может ее носить. У тебя должна быть, в первую очередь, честь, ты должен быть мужчиной. Женщины у нас папахи не носят, у нас настоящие мужчины носят папахи".
Многие россиянки высказыванием спортсмена остались недовольны. В социальной сети Facebook они выкладывают собственные фотоснимки в папахах. Уже как минимум несколько десятков уроженок Дагестана поделились фотографиями в национальном головном уборе, сообщает "Кавказский узел".
Одна из женщин предложила для флешмоба хештеги #женщинавпапахе и #нехабиб.
Перед боем с Дистаном Порье Хабиб Нурмагомедов разделся догола.
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