Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова может предложить работу напавшему на нее мужчине, если он обратится к ней с подобной просьбой.
"Может, работу какую-нибудь предложила, может, что-то где-то подмел бы, еще бы заработал пару рублей на хлеб", - передает ее слова агентство ТАСС.
Ранее глава ЦИК заявила, что готова накормить грабителя. Она помогла бы голодному человеку, если тот действительно напал на нее из-за еды.
Напомним, напавшего на Памфилову мужчину задержали 7 сентября. Им оказался 36-летний уроженец Казахстана, приехавший в Россию на заработки. По словам задержанного, он залез в дом за продуктами. Мужчина также пожаловался, что долгое время не мог найти работу.
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