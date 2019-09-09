Памфилова захотела трудоустроить напавшего на нее мигранта

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова может предложить работу напавшему на нее мужчине, если он обратится к ней с подобной просьбой.

"Может, работу какую-нибудь предложила, может, что-то где-то подмел бы, еще бы заработал пару рублей на хлеб", - передает ее слова агентство ТАСС.

Ранее глава ЦИК заявила, что готова накормить грабителя. Она помогла бы голодному человеку, если тот действительно напал на нее из-за еды.

Напомним, напавшего на Памфилову мужчину задержали 7 сентября. Им оказался 36-летний уроженец Казахстана, приехавший в Россию на заработки. По словам задержанного, он залез в дом за продуктами. Мужчина также пожаловался, что долгое время не мог найти работу.