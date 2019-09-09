В пяти марках сухих завтраков Роскачество в ходе исследований впервые нашло токсин, именуемый охратоксином А, сообщает ведомство.
Это вредное вещество опасно для почек, имеет цитотоксические свойства, может быть причиной раковой опухоли. Возможно, токсин мог попасть в продукт из-за отсутствия входной проверки зерна. Его максимально допустимое содержание — не больше 0,005 миллиграмма на килограмм, при проверке обнаружено от 0,0073 до 0,00165.
Всего же из восемнадцати марок было выбрано два лучших продукта. Один из них — российский и второй — немецкий полностью соответствовали нормам Роскачества.
Ранее ведомство заявило, что пищевые добавки в вине могут быть не только не вредны, но и соответствовать исторической традиции его приготовления.
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Кабмин мог создать рабочую группу, которая готовит новое повышение пенсионного возраста и для мужчин, и для женщин, заявил депутат Госдумы Валерий Рашкин.
Кабмин мог создать рабочую группу, которая готовит новое повышение пенсионного возраста и для мужчин, и для женщин, заявил депутат Госдумы Валерий Рашкин.
Поведение большинства людей на земле контролируется паразитами. Есть определенная ирония в том, что венец эволюции управляется простейшими организмами, которые могут заставлять своих носителей выполнять действия необходимые для реализации жизненного цикла паразита. При этом сам носитель предпринимает эти действии как бы по собственной воле.