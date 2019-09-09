Роскачество обнаружило токсин в пяти видах сухих завтраков

В пяти марках сухих завтраков Роскачество в ходе исследований впервые нашло токсин, именуемый охратоксином А, сообщает ведомство.

Это вредное вещество опасно для почек, имеет цитотоксические свойства, может быть причиной раковой опухоли. Возможно, токсин мог попасть в продукт из-за отсутствия входной проверки зерна. Его максимально допустимое содержание — не больше 0,005 миллиграмма на килограмм, при проверке обнаружено от 0,0073 до 0,00165.

Всего же из восемнадцати марок было выбрано два лучших продукта. Один из них — российский и второй — немецкий полностью соответствовали нормам Роскачества.

Ранее ведомство заявило, что пищевые добавки в вине могут быть не только не вредны, но и соответствовать исторической традиции его приготовления.