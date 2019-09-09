Больше половины американцев верят в существование НЛО

Большинство американцев (68%) верят в существование НЛО и считают, что правительство скрывает от них эту информацию. Об этом пишет издание Dagens Nyheter со ссылкой на исследование американского института общественного мнения Gallup.

Социологи выяснили, что 16% опрошенных американцев видели нечто, напоминающее НЛО. Еще 33% уверены в существовании неких сигналов, исходящих от космических кораблей внеземного происхождения. При этом больше половины жителей США (60%) считают, что НЛО можно объяснить земными явлениями.

Напомним, в июле более 600 тыс. человек в США выразили готовить штурмовать военную базу "Зона 51" в Неваде, чтобы увидеть пришельцев, которых там прячет правительство. Штурм должен пройти 20 сентября.

Президент США Дональд Трамп также допустил существование неопознанных летающих объектов. В интервью Fox News американский лидер признался, что не верит в инопланетян, но не исключает их появления на Земле.