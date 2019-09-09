Большинство американцев (68%) верят в существование НЛО и считают, что правительство скрывает от них эту информацию. Об этом пишет издание Dagens Nyheter со ссылкой на исследование американского института общественного мнения Gallup.
Социологи выяснили, что 16% опрошенных американцев видели нечто, напоминающее НЛО. Еще 33% уверены в существовании неких сигналов, исходящих от космических кораблей внеземного происхождения. При этом больше половины жителей США (60%) считают, что НЛО можно объяснить земными явлениями.
Напомним, в июле более 600 тыс. человек в США выразили готовить штурмовать военную базу "Зона 51" в Неваде, чтобы увидеть пришельцев, которых там прячет правительство. Штурм должен пройти 20 сентября.
Президент США Дональд Трамп также допустил существование неопознанных летающих объектов. В интервью Fox News американский лидер признался, что не верит в инопланетян, но не исключает их появления на Земле.
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Кабмин мог создать рабочую группу, которая готовит новое повышение пенсионного возраста и для мужчин, и для женщин, заявил депутат Госдумы Валерий Рашкин.
Кабмин мог создать рабочую группу, которая готовит новое повышение пенсионного возраста и для мужчин, и для женщин, заявил депутат Госдумы Валерий Рашкин.
Поведение большинства людей на земле контролируется паразитами. Есть определенная ирония в том, что венец эволюции управляется простейшими организмами, которые могут заставлять своих носителей выполнять действия необходимые для реализации жизненного цикла паразита. При этом сам носитель предпринимает эти действии как бы по собственной воле.