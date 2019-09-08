Пушков обвинил Катамадзе в лицемерии

Член Совфеда Алексей Пушков прокомментировал слова Нино Катамадзе, которая призналась в любви к россиянам. По мнению парламентария, певица показывает верх лицемерия. Пушков утверждает, что за заявлением Катамадзе скрывается только материальный интерес.

"Давайте вспомним недавние события, когда Нино Катамадзе вообще оправдывалась за то, что выступала в России. Затем она заявляла, что считает Россию врагом. Более того, певица четко и ясно дала понять, что больше не собирается выступать в РФ не под каким предлогом. А теперь вдруг выясняется, что Катамадзе очень сильно любит российскую аудиторию. Наверное, тоска по российским гонорарам все-таки победила", - прокомментировал Пушков.

Ранее стало известно о том, что Нино Катамадзе отменила концерт в Москве, который был запланирован на следующий год. Об этом рассказывала "Правда.Ру". Пресс-служба концертного зала Vegas City Hall сообщила об отмене концерта грузинской певицы Нино Катамадзе. Ее выступление было запланировано на 27 марта 2020 года.

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