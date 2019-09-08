Член Совфеда Алексей Пушков прокомментировал слова Нино Катамадзе, которая призналась в любви к россиянам. По мнению парламентария, певица показывает верх лицемерия. Пушков утверждает, что за заявлением Катамадзе скрывается только материальный интерес.
"Давайте вспомним недавние события, когда Нино Катамадзе вообще оправдывалась за то, что выступала в России. Затем она заявляла, что считает Россию врагом. Более того, певица четко и ясно дала понять, что больше не собирается выступать в РФ не под каким предлогом. А теперь вдруг выясняется, что Катамадзе очень сильно любит российскую аудиторию. Наверное, тоска по российским гонорарам все-таки победила", - прокомментировал Пушков.
Ранее стало известно о том, что Нино Катамадзе отменила концерт в Москве, который был запланирован на следующий год. Об этом рассказывала "Правда.Ру". Пресс-служба концертного зала Vegas City Hall сообщила об отмене концерта грузинской певицы Нино Катамадзе. Ее выступление было запланировано на 27 марта 2020 года.
Читайте также:
Грузинская певица удалила сообщение об отказе от выступлений в России
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Кабмин мог создать рабочую группу, которая готовит новое повышение пенсионного возраста и для мужчин, и для женщин, заявил депутат Госдумы Валерий Рашкин.
Кабмин мог создать рабочую группу, которая готовит новое повышение пенсионного возраста и для мужчин, и для женщин, заявил депутат Госдумы Валерий Рашкин.
Поведение большинства людей на земле контролируется паразитами. Есть определенная ирония в том, что венец эволюции управляется простейшими организмами, которые могут заставлять своих носителей выполнять действия необходимые для реализации жизненного цикла паразита. При этом сам носитель предпринимает эти действии как бы по собственной воле.