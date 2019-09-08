Ранее в Twitter-аккаунте Роскосмоса появилась публикация, в которой глава госкорпорации Дмитрий Рогозин поздравил Хабиба Нурмагомедова с победой в поединке. К публикации была прикреплена фотография главы Роскосмоса в папахе.
Позже на официальной странице робота "Федора" в Twitter появилась интересная запись. Человекоподобный робот утверждает, что ему бы тоже пригодилась "такая шапка", поскольку на Байконуре чувствуется наступление осени. По информации робота, ночью температура на космодроме опускалась до +14 градусов по Цельсию.
В ночь с 7 на 8 сентября робот "Федор" успешно вернулся с МКС на Землю. Уже во вторник спускаемый аппарат с роботом на борту будет доставлен в Подмосковье.
Ранее "Правда.Ру" публиковала слова создателя робота "Федора", который опроверг слухи о том, что космонавты испытывали проблемы с запуском робота на МКС. Включить робота космонавты не смогли не из-за его неисправности, а из-за атрофии мышц.
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Кабмин мог создать рабочую группу, которая готовит новое повышение пенсионного возраста и для мужчин, и для женщин, заявил депутат Госдумы Валерий Рашкин.
Кабмин мог создать рабочую группу, которая готовит новое повышение пенсионного возраста и для мужчин, и для женщин, заявил депутат Госдумы Валерий Рашкин.
Поведение большинства людей на земле контролируется паразитами. Есть определенная ирония в том, что венец эволюции управляется простейшими организмами, которые могут заставлять своих носителей выполнять действия необходимые для реализации жизненного цикла паразита. При этом сам носитель предпринимает эти действии как бы по собственной воле.