Робота "Федора" заинтересовал головной убор Рогозина

Ранее в Twitter-аккаунте Роскосмоса появилась публикация, в которой глава госкорпорации Дмитрий Рогозин поздравил Хабиба Нурмагомедова с победой в поединке. К публикации была прикреплена фотография главы Роскосмоса в папахе.

Позже на официальной странице робота "Федора" в Twitter появилась интересная запись. Человекоподобный робот утверждает, что ему бы тоже пригодилась "такая шапка", поскольку на Байконуре чувствуется наступление осени. По информации робота, ночью температура на космодроме опускалась до +14 градусов по Цельсию.

В ночь с 7 на 8 сентября робот "Федор" успешно вернулся с МКС на Землю. Уже во вторник спускаемый аппарат с роботом на борту будет доставлен в Подмосковье.

Ранее "Правда.Ру" публиковала слова создателя робота "Федора", который опроверг слухи о том, что космонавты испытывали проблемы с запуском робота на МКС. Включить робота космонавты не смогли не из-за его неисправности, а из-за атрофии мышц.

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