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Пилот борта №1 рассказал об экстренной посадке самолета с президентом

Общество print

Бывший пилот президентского самолета Ил-96 Владимир Федорушкин рассказал об экстремальной посадке в Санкт-Петербурге. По его словам, при взлете в Москве самолет попал в зону турбулентности.

"Автопилот выбило полностью, а руль был ограничен на одну треть хода. Когда мы набрали 9 тысяч километров нас начало так трясти, что если бы не были пристегнуты, то головами уже пробили потолок", - пояснил Федорушкин.

По словам пилота, во время приземления в Санкт-Петербурге вся полоса была залита водой из-за непогоды, а руль отклонялся всего на одну треть. Федорушкин подчеркнул, что в таких условиях, руль очень трудно удержать даже когда он имеет полный запас хода.

Приземление прошло удачно. Владимир Путин вызвал пилота к себе на разговор и попросил рассказать, что произошло в воздухе. Пилот рассказал о нештатной ситуации, а также о том, что вероятность вылететь с полосы во время посадки составляла более 90%. Владимир Федорушкин не пояснил, когда именно произошел инцидент.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, как самолет Владимира Путина отделяли от катастрофы всего 0,8 миллиметров. Зазубрина такого размера в тормозной системе президентского самолета чуть не привела к аварии:из-за отказа тормозной системы «Ил» не смог вылететь из финского города Турку.

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Темы пилот путин борт номер один
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