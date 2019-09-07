Познер: управленцы из советского периода - главная проблема России

Российский журналист и телеведущий Владимир Познер считает, что главной проблемой современной России являются управленцы, которые родились в СССР.

По его словам, из этой проблем вытекают и все остальные. "Страной управляют люди, родившиеся и сформировавшиеся в СССР", - написал журналист в своем блоге.

Все советские люди - это "продукт другого, более не существующего, общества", подчеркнул ведущий. Нынешнее руководство страны пытается управлять незнакомым им обществом с помощью своего советского менталитета, но у них не очень получается.

"Пока на смену им не придут совершенно новые и другие люди, сформировавшиеся в других обстоятельствах, страна будет испытывать сложности", - заключил Познер.

Ранее Познер дал интервью ютуб-каналу "И грянул Грэм", в котором назвал советских людей "уродами". По его мнению, советская эпоха отрицательно повлияла на население страны.