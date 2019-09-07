Специалисты Института развития интернета совместно с представителями Национального исследовательского технологического университета МИСиС составили список школьных дисциплин, которые помогут развить в учениках "компетенции будущего".
Список состоит из девяти предметов: робототехника, программирование, киберспорт, VR-архитектура и web-дизайн, квантовые технологии, основы цифровой грамотности, архитектура искусственного интеллекта, анализ и работа с большими данными, теория решения изобретательских задач.
"Перечень иллюстрирует важность развития цифровых компетенций, потребность в получении системных IT-навыков", - отмечают эксперты.
По словам авторов списка, такие дисциплины пригодятся не только тем, кто в будущем намерен работать в сфере IT, поскольку они нацелены на развитие индивидуальных способностей учеников - мышления, памяти, логики и внимания.
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