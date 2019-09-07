Греф: школьные экзамены снижают внутреннюю ответственность человека

Школьные экзамены снижают уровень ответственности человека в будущем. Такое заявление сделал глава Сбербанка Герман Греф.

"Взрослые люди всю жизнь несут в себе печать экзаменов. Мы всю жизнь готовимся к экзаменам, стрессуем, потом сдали его и забыли. Это очень сильно демотивирует внутреннюю ответственность человека, мы не готовимся к жизни, мы готовимся к экзаменам, которые мало связаны с жизнью. И в этом наше образование очень слабо", - сказал он.

По его словам, существующая сегодня система оценки результатов обучения неэффективна, и это общемировая тенденция. Образовательная система должна оценивать знания школьников постоянно, а не в какой-то определенный момент, считает глава Сбербанка.

"Это не значит отмены системы тестирования, но она разворачивается к ученику, он сам становится креатором и интересантом этого тестирования, и это происходит постоянно. Он освоил какую-то тему, он должен сдать тест, если он не сдал, система его возвращает", - пояснил Греф.

Ранее Герман Греф признался, что ненавидел процесс оценивая в школе и хотел бы "убить экзамены". Министр просвещения России Ольга Васильева не оценила подобную инициативу. По ее словам, проверять то, что изучает школьник, необходимо не только для выявления уровня знаний, но и для корректировки педагогических подходов и программ.

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