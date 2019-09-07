За первые шесть месяцев 2019 года россияне стали тратить меньше денег на развлечения в выходные дни. Об этом свидетельствуют данные исследования банка "Русский стандарт".
Эксперты выяснили, что сильнее всего снизился средний чек на походы в театры, музеи и на концерты. На подобные виды досуга граждане тратили в среднем 1 309 рублей, что на 18% меньше показателя аналогичного периода 2018 года.
Средний чек на поход в кино уменьшился на 2,4%. Траты на спорт снизились на 8,5%. В категории развлечения жители России чаще всего тратились на кино (35%), на спорт (24%), а также на культурный досуг (15%).
При этом в исследовании подчеркивается, что у разных возрастных категорий предпочтения различаются. Среди россиян старше 25 лет популярнее спорт, на втором месте - походы в театр и на концерты.
Ранее сообщалось, что чуть больше трети (39%) россиян видят ухудшение в экономике России. Противоположного мнения придерживаются 17% граждан. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного специалистами Фонда "Общественное мнение" (ФОМ).
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Поведение большинства людей на земле контролируется паразитами. Есть определенная ирония в том, что венец эволюции управляется простейшими организмами, которые могут заставлять своих носителей выполнять действия необходимые для реализации жизненного цикла паразита. При этом сам носитель предпринимает эти действии как бы по собственной воле.