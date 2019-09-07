Россияне стали тратить меньше денег на развлечения в выходные

За первые шесть месяцев 2019 года россияне стали тратить меньше денег на развлечения в выходные дни. Об этом свидетельствуют данные исследования банка "Русский стандарт".

Эксперты выяснили, что сильнее всего снизился средний чек на походы в театры, музеи и на концерты. На подобные виды досуга граждане тратили в среднем 1 309 рублей, что на 18% меньше показателя аналогичного периода 2018 года.

Средний чек на поход в кино уменьшился на 2,4%. Траты на спорт снизились на 8,5%. В категории развлечения жители России чаще всего тратились на кино (35%), на спорт (24%), а также на культурный досуг (15%).

При этом в исследовании подчеркивается, что у разных возрастных категорий предпочтения различаются. Среди россиян старше 25 лет популярнее спорт, на втором месте - походы в театр и на концерты.

Ранее сообщалось, что чуть больше трети (39%) россиян видят ухудшение в экономике России. Противоположного мнения придерживаются 17% граждан. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного специалистами Фонда "Общественное мнение" (ФОМ).

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