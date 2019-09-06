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Самый большой арбуз России весит почти 50 кг

Общество print

Самым большим арбузом России в 2019 году стала ягода из Ставропольского края весом почти в 50 кг. 

Победителя в номинации "Самый большой арбуз" определяли среди участников из Ставропольского и Краснодарского краев, Оренбургской и Белгородской областей. 

Арбузы на весы приносили по два помощника. Самым тяжелым стал арбуз весом 47,96 кг, выращенный в фермерском хозяйстве Ставропольского края. "Наш регион показал лучший результат, может быть, в следующем году другой регион победит, но в 2019 году самые большие арбузы растут на Ставрополье. Этот арбуз мы выращивали долго, от посадки - с февраля", - рассказал один из фермеров, передает агентство ТАСС. 

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что мексиканские наркокартели столкнулись с жесткой конкуренцией со стороны американских фермеров, пишет Washington Post. Этому способствуют и изменения в законодательстве Калифорнии, где теперь разрешено выращивать и использовать марихуану в медицинских целях.

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Темы вес ягода арбуз россия
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