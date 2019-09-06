В Госдуме назвали сумасшествием идею налога на бездетность

Депутат Госдумы Борис Чернышов раскритиковал идею о введении в России налога на бездетность.

Он назвал ее сумасшествием. По словам парламентария, люди из-за того, что постоянно влезают в их личную жизнь, не хотят рожать.

Он напомнил, что предлагается избавить от такого налога тех, у кого есть проблемы со здоровьем, однако множество людей не хотят обнародовать свой диагноз.

Ранее председатель "Союза православных граждан" Валентин Лебедев заявил, что налог на бездетность нужно взимать по советскому образцу: с мужчин и замужних женщин, начиная с 20-летнего возраста и до выхода на пенсию.

Председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов сказал, выступая в пресс-центре НСН, что налог на бездетность фактически в нашей стране уже существует, только в косвенном виде.

"У вас вычитают НДФЛ в зависимости от количества детей, снижается число вычетов, ненамного, но снижается", - отметил он. К тому же, добавил Лебедев, повысили пенсионный возраст, а для многодетных матерей оставили планку в 50 лет.

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