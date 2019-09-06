Законодательство о частной добыче золота призвал разработать российский президент Владимир Путин в рамках Восточного экономического форума.
Глава государства отметил в ответ на соответствующий вопрос, что индивидуально золото добывают, как правило, там, где это невыгодно экономически. И легализация такого промысла могла бы создать, по его мнению, пути для заработка.
"Хватать и не пущать", все запрещать — это неправильный путь, мы уже это проходили в свое время", — подчеркнул Путин, но отметил, что необходимо упорядочить подобные промыслы законодательно.
Сейчас частная добыча золота приравнивается к незаконному обороту драгоценных металлов, и попавшимся старателям грозит до семи лет лишения свободы.
Ранее Владимиру Путину предложили попробовать себя самому в роли добытчика золота на прииске.
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