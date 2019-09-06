Россиянам разрешат самостоятельно добывать золото

Законодательство о частной добыче золота призвал разработать российский президент Владимир Путин в рамках Восточного экономического форума.

Глава государства отметил в ответ на соответствующий вопрос, что индивидуально золото добывают, как правило, там, где это невыгодно экономически. И легализация такого промысла могла бы создать, по его мнению, пути для заработка.

"Хватать и не пущать", все запрещать — это неправильный путь, мы уже это проходили в свое время", — подчеркнул Путин, но отметил, что необходимо упорядочить подобные промыслы законодательно.

Сейчас частная добыча золота приравнивается к незаконному обороту драгоценных металлов, и попавшимся старателям грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее Владимиру Путину предложили попробовать себя самому в роли добытчика золота на прииске.