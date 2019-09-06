Путин назвал "приоритет номер один" для всей космической отрасли

Президент России Владимир Путин потребовал удешевить себестоимость продукции "Роскосмоса", обеспечив при этом ее качество и надежность.

"Хочу отметить следующее: при создании техники необходимо ориентироваться на обеспечение ее конкурентоспособности как по техническим характеристикам, так и по цене. Причем, это требование касается не только ракетных комплексов", - сказал глава государства на совещании по вопросам развития инфраструктуры космодрома "Восточный".

Российский лидер обратил внимание на важность оптимизации себестоимости продукции "Роскосмоса", что позволит снизить стоимость космических систем и пусков. "Это приоритет номер один для всей нашей космической отрасли", - подчеркнул Путин.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Россия будет привлекать иностранных партнеров к развитию космодрома Восточный. По словам Владимира Путина, космодром - это гражданский объект, поэтому в настоящее время решается вопрос о том, кто должен строить следующие очереди.

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