В правительстве назвали бредом заявления о выходе на пенсию с 70 лет

Источник в аппарате российского правительства опроверг сообщения о том, что готовится продолжение пенсионной реформы.

Ранее такие данные опубликовала "Независимая газета", ссылаясь на депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина. Он предположил, что уже создана рабочая группа для решения вопроса о повышении пенсионного возраста до 70 лет как для мужчин, так и для женщин.

"Предположения депутата Рашкина мы можем назвать полным бредом. Иначе никак", - заявил источник "Интерфакса".

Рашкин, напомним, не смог представить каких-либо документальных подтверждений своих слов, но сослался, в частности, на сообщение Министерства финансов о том, что увеличилась средняя продолжительность жизни россиян. О сроках реализации инициативы депутат также ничего конкретного не сказал.

"НГ" сообщала, что недовольство итогами пенсионной реформы озвучивали и в Счетной палате. Среди экспертов также продолжаются дискуссии о "правильном" российском пенсионном возрасте. Так, глава Экономической экспертной группы Евсей Гурвич считает, что установленные сроки занижены для женщин и завышены для мужчин.

В январе 2019 года вступил в силу закон о новой "планке" пенсионного возраста: до 2034 года он будет увеличен до 60 лет для женщин и до 65 для мужчин. Изначально, на уровне проекта, пенсионный возраст повышался для женщин до 63 лет. Смягчение произошло по инициативе главы государства Владимира Путина.