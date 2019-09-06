Народный артист России Александр Розенбаум после плановой операции чувствует себя хорошо, вскоре он вернется к выступлениям. Об этом рассказала продюсер артиста Белла Купсина.
"У него все хорошо, никакие концерты мы не отменяем, все в порядке. Обязательно вернется скоро к творческой деятельности", - сообщила она, передает агентство РИА"Новости".
Напомним, на минувшем неделе ряд СМИ сообщили о том, что Розенбаум попал в реанимацию в тяжелом состоянии. Представитель артиста объяснила, что певец перенес плановую операцию, после которой чувствует себя нормально. Ближайший концерт Розенбаума запланирован на 21 сентября.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что ежемесячный доход многих артистов превышает 1 миллион рублей, однако после всех расходов у них остается только 30% от гонораров. Об этом рассказал продюсер Иосиф Пригожин.
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Почему журавли и некоторые другие крупные птицы во время своих миграций выбирают такую форму построения, как клин? Оказывается, этот строй позволяет им экономить энергию, поскольку птицы, выстроившись клином, так оптимизируют возникающие воздушные потоки, что те не мешают, а помогают им лететь. Но такое возможно только у крупных путешественников.
В развитых же странах не только высокий уровень развития медицины, но и высокий уровень ее доступности для населения, сообщают ученые.
Об этом сообщают средства массовой информации постсоветской республики.