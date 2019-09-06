Розенбаум чувствует себя хорошо после операции

Народный артист России Александр Розенбаум после плановой операции чувствует себя хорошо, вскоре он вернется к выступлениям. Об этом рассказала продюсер артиста Белла Купсина.

"У него все хорошо, никакие концерты мы не отменяем, все в порядке. Обязательно вернется скоро к творческой деятельности", - сообщила она, передает агентство РИА"Новости".

Напомним, на минувшем неделе ряд СМИ сообщили о том, что Розенбаум попал в реанимацию в тяжелом состоянии. Представитель артиста объяснила, что певец перенес плановую операцию, после которой чувствует себя нормально. Ближайший концерт Розенбаума запланирован на 21 сентября.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что ежемесячный доход многих артистов превышает 1 миллион рублей, однако после всех расходов у них остается только 30% от гонораров. Об этом рассказал продюсер Иосиф Пригожин.

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