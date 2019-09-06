Собянин: без больших городов в регионах была бы нищета

Москва обеспечивает рабочими местами более двух миллионов людей, проживающих в Подмосковье. Если такие крупные агломерации исчезнут, то большинство регионов страны "окунутся в нищету". Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Москва, помимо того, что обеспечивает рабочими местами около 2 миллионов людей, приезжающих из Подмосковья и близлежащих городов, она еще дает 3,5 миллиона рабочих мест по всей стране за счет своей экономики. Вообще агломерации, подобные Москве, являются локомотивом развития экономики своих стран. Если мы так не любим большой город, то давайте представим, что его нет. Тогда все близлежащий регионы окунутся в нищету, они сегодня 70% своей продукции поставляют в Москву", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".

По словам Собянина, Москва перечисляет в федеральный бюджет около 2 триллионов рублей. Эти деньги позволяют выровнять обеспеченность других регионов.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что проживающие в провинции россияне менее интеллектуальны, чем жители Москвы и Санкт-Петербурга. Такой вывод был сделан по результатам тестирования на определение уровня интеллекта.

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