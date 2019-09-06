До конца следующей недели в Москве будет тепло и сухо

В Москве до конца следующей недели будет сухая и теплая погода, сообщили в центре погоды "Фобос".

До пятницы будет без осадков, в дневные часы температура выше 20 градусов. По ночам около 13-14 градусов тепла.

В "Фобосе" агентству "Москва" заявили, что говорить о бабьем лете пока рано.

"Каких-то четких временных границ в науке нет. Принято называть бабьем летом, когда желтая листва. Это попозже, чем сейчас", - сказал собеседник издания.

В ближайшие выходные в Москве будет переменная облачность, осадков не ожидается, днем воздух прогреется до 23-25 градусов. Такая погода соответствует началу августа, а не началу сентября, отмечают синоптики.