В Москве до конца следующей недели будет сухая и теплая погода, сообщили в центре погоды "Фобос".
До пятницы будет без осадков, в дневные часы температура выше 20 градусов. По ночам около 13-14 градусов тепла.
В "Фобосе" агентству "Москва" заявили, что говорить о бабьем лете пока рано.
"Каких-то четких временных границ в науке нет. Принято называть бабьем летом, когда желтая листва. Это попозже, чем сейчас", - сказал собеседник издания.
В ближайшие выходные в Москве будет переменная облачность, осадков не ожидается, днем воздух прогреется до 23-25 градусов. Такая погода соответствует началу августа, а не началу сентября, отмечают синоптики.
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Почему журавли и некоторые другие крупные птицы во время своих миграций выбирают такую форму построения, как клин? Оказывается, этот строй позволяет им экономить энергию, поскольку птицы, выстроившись клином, так оптимизируют возникающие воздушные потоки, что те не мешают, а помогают им лететь. Но такое возможно только у крупных путешественников.
В развитых же странах не только высокий уровень развития медицины, но и высокий уровень ее доступности для населения, сообщают ученые.
Об этом сообщают средства массовой информации постсоветской республики.