Профессия пожарного в будущем может перестать быть мужской, предположил первый замглавы МЧС РФ Александр Чуприян.
"Был период, когда я гордился тем, что пожарный спорт — абсолютно мужской спорт, а теперь считаю, что был не прав", — сообщил он в преддверии мирового чемпионата по данному виду спорта. Чуприян против также работы женщин в дежурных караулах, но видит, что все к этому идет.
8-16 сентября в Саратове параллельно мужскому состоится женский чемпионат мира по пожарно-спасательному спорту. У женщин те же дисциплины, что и у мужчин. По словам Чуприяна, они добиваются больших успехов и даже задают российской сборной тон. Чемпионат проходит в шестой раз.
В настоящее время женщины по закону не могут быть пожарными, но работают в системе МЧС — в частности, инспекторами, психологами, диспетчерами.
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Почему журавли и некоторые другие крупные птицы во время своих миграций выбирают такую форму построения, как клин? Оказывается, этот строй позволяет им экономить энергию, поскольку птицы, выстроившись клином, так оптимизируют возникающие воздушные потоки, что те не мешают, а помогают им лететь. Но такое возможно только у крупных путешественников.
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