МЧС: пожарными в России смогут быть и женщины

Профессия пожарного в будущем может перестать быть мужской, предположил первый замглавы МЧС РФ Александр Чуприян.

"Был период, когда я гордился тем, что пожарный спорт — абсолютно мужской спорт, а теперь считаю, что был не прав", — сообщил он в преддверии мирового чемпионата по данному виду спорта. Чуприян против также работы женщин в дежурных караулах, но видит, что все к этому идет.

8-16 сентября в Саратове параллельно мужскому состоится женский чемпионат мира по пожарно-спасательному спорту. У женщин те же дисциплины, что и у мужчин. По словам Чуприяна, они добиваются больших успехов и даже задают российской сборной тон. Чемпионат проходит в шестой раз.

В настоящее время женщины по закону не могут быть пожарными, но работают в системе МЧС — в частности, инспекторами, психологами, диспетчерами.