Законопроект о повышении возраста для покупки алкоголя до 21 года приведет к перераспределению потребления алкоголя в пользу слабоалкогольных напитков.
Об этом ТАСС сообщили специалисты Ассоциации компаний розничной торговли.
Ведь проект позволяет продавать алкоголь с содержанием спирта менее 16,5% лицам моложе 21 года, поясняют эксперты. Молодежь, уверены специалисты, не заполучив желаемого крепкого алкоголя, просто-напросто купит себе слабоалкогольный напиток.
Напомним, что в марте Министерство здравоохранения Российской Федерации предоставило текст законопроекта о запрете продажи алкоголя крепостью выше 16,5% лицам моложе 21 года. Министерство финансов РФ же законопроект не поддержало.
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Почему журавли и некоторые другие крупные птицы во время своих миграций выбирают такую форму построения, как клин? Оказывается, этот строй позволяет им экономить энергию, поскольку птицы, выстроившись клином, так оптимизируют возникающие воздушные потоки, что те не мешают, а помогают им лететь. Но такое возможно только у крупных путешественников.
В развитых же странах не только высокий уровень развития медицины, но и высокий уровень ее доступности для населения, сообщают ученые.
Об этом сообщают средства массовой информации постсоветской республики.