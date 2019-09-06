Эксперты: новый закон об алкоголе перераспределит, а не снизит продажи

Законопроект о повышении возраста для покупки алкоголя до 21 года приведет к перераспределению потребления алкоголя в пользу слабоалкогольных напитков.

Об этом ТАСС сообщили специалисты Ассоциации компаний розничной торговли.

Ведь проект позволяет продавать алкоголь с содержанием спирта менее 16,5% лицам моложе 21 года, поясняют эксперты. Молодежь, уверены специалисты, не заполучив желаемого крепкого алкоголя, просто-напросто купит себе слабоалкогольный напиток.

Напомним, что в марте Министерство здравоохранения Российской Федерации предоставило текст законопроекта о запрете продажи алкоголя крепостью выше 16,5% лицам моложе 21 года. Министерство финансов РФ же законопроект не поддержало.