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Экс-аналитик ЦРУ: Путин предупреждал Буша об угрозе теракта 11 сентября

Общество » День в истории print

Действующий президент Российской Федерации Владимир Путин за два дня до терактов 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке и Вашингтоне звонил тогдашнему глава Соединенных Штатов Америки Джорджу Бушу — младшему.

Об этом в своей новой книге пишет американский политолог и дипломат Джордж Биби.

Путин звонил, чтобы предупредить Буша об угрозе, считает специалист. Президент России якобы сообщил главе США, что российская разведка выявила признаки надвигающейся террористической кампании, "чего-то давно готовившегося" и исходившего из Афганистана.

Джордж Биби также напомнил, что именно Владимир Путин первым из иностранных лидеров позвонил в Вашингтон и выразил сочувствие и поддержку.

Отметим, что 10 сентября 2001 года на официальном сайте Кремля действительно была размещена информация о телефонном контакте Путина и Буша. В сообщении, однако, отмечалось, что разговор состоялся по инициативе американской стороны.

Согласно предоставленной тогда информации, главы двух сверхдержав обсуждали подготовку к предстоящей личной встрече на полях саммита организации Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Шанхае.

Джордж Биби в прошлом был главным аналитиком ЦРУ по России, а также советником вице-президента США Ричарда Чейни по России, Евразии и вопросам разведки. Его новая книга называется "Российская ловушка: как наша теневая война с Россией может довести до ядерной катастрофы".

Ранее стало известно, что Владимир Путин предлагал действующему президенту США Дональду Трампу купить российское гиперзвуковое оружие.

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Темы сша буш путин теракт россия
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