Врачи посоветовали не искать симптомы болезней в интернете

Россияне все чаще пытаются найти симптомы болезней в интернете и самостоятельно ставят себе диагнозы. Об этом рассказал психиатр Александр Федорович.

По его словам, люди не хотят обращаться к врачам, поскольку не желают стоять в очередях и платить деньги за обследования в частных клиниках, сообщает "Вечерняя Москва".

Люди, страдающие ипохондрией, сверяют свои симптомы с описанными в интернете, хотя с данным невротическим состоянием следует обращаться к психиатру. Только специалист сможет разобраться, идет речь о проблеме медицинского характера или психологического характера. При любых тревожных ощущениях лучше всего сразу вызвать скорую, посоветовал специалист.

Медики обращают внимание на то, что с развитием информационных технологий число пациентов-ипохондриков резко увеличилось.