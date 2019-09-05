Россияне все чаще пытаются найти симптомы болезней в интернете и самостоятельно ставят себе диагнозы. Об этом рассказал психиатр Александр Федорович.
По его словам, люди не хотят обращаться к врачам, поскольку не желают стоять в очередях и платить деньги за обследования в частных клиниках, сообщает "Вечерняя Москва".
Люди, страдающие ипохондрией, сверяют свои симптомы с описанными в интернете, хотя с данным невротическим состоянием следует обращаться к психиатру. Только специалист сможет разобраться, идет речь о проблеме медицинского характера или психологического характера. При любых тревожных ощущениях лучше всего сразу вызвать скорую, посоветовал специалист.
Медики обращают внимание на то, что с развитием информационных технологий число пациентов-ипохондриков резко увеличилось.
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