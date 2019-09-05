Министерство просвещения Российской Федерации планирует в 2021 году прекратить набор студентов в средние специальные учебные заведения по 9 профессиям и 23 специальностям.
Об этом сообщает пресс-служба российского ведомства.
Согласно предоставленной информации, Минпросвещения РФ считает данные профессии и специальности устаревшими. Среди них — станочник, оптик-механик и, например, технический эксплуататор промышленного оборудования.
В Министерстве просвещения Российской Федерации отметили, что упразднение 9 профессий и 23 специальностей — лишь первый этап работы по обновлению перечня профессий и программ подготовки.
Ранее интернет-сервис "Авито Работа" выяснил, сколько учителю из того или иного российского региона придется копить на новый iPhone.
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