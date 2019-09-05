Онлайн-задачи повышают успеваемость детей на 20%

Специалисты Института образования НИУ ВШЭ и Яндекс.Учебника провели исследование с участием 200 школьников и выяснили, как электронные образовательные сервисы помогают ребенку в учебе.

Эксперты установили, что успеваемость детей в начальной школе, которые решали онлайн-задачи, выросла на 20%. Особенно прогресс был заметен у отстающих учеников - им было особенно полезно отрабатывать и закреплять материал.

"На успеваемость ребят очень влияет степень их мотивации. Цифровая платформа помогает: можно и задания удаленно дать, и ребенок не только сразу видит результат, но еще и три попытки с подсказками на решение имеет, все это очень снижает стресс, а значит помогает лучше учиться", - отметили авторы исследования.