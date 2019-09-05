Число новорожденных в России будут снижаться и в будущем из-за низкой рождаемости в 1990-е годы. Об этом заявил министра труда и социальной защиты Максим Топилин.
"Скорее всего, рождаемость в абсолюте будет падать еще долгие годы. С учетом снижения рождаемости с середины 1990-х число женщин с 2011-2012 года до 2033-2035 года сокращается практически на 25-30%. В абсолюте численность и мужчин, и женщин сокращается: они будут рожать меньшее количество детей", - цитирует его слова агентство ТАСС.
Министр добавил, что число мужчин и женщин в репродуктивном возрасте значительно сократилась, поэтому количество рождений будет тоже меньше.
Напомним, по данным Федеральной службы государственной статистики (Росстат), рождаемость в России за первое полугодие текущего года увеличилась только в двух регионах: в Москве и Карачаево-Черкесии. В целом по стране рождаемость сократилась на 8,1%.
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