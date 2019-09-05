Министерство финансов РФ объявило, что выступает против повышения возраста для приобретения крепкого спиртного до 21 года.
Позицию озвучил замдиректора департамента налоговой и таможенной политики ведомства Александр Коробутов. По его словам, дополнительный запрет не даст эффекта.
В минфине полагают, что главная проблема существования рынка контрафактного алкоголя связана с низким уровнем заработка у населения, иначе между легальным и нелегальным спиртным все выбирали бы легальное.
Законопроект о повышении возраста для покупки алкоголя подготовлен минздравом. Он предлагает запрет для молодежи до 21 года покупать напитки крепче 16,5 градуса. Ранее глава министерства Вероника Скворцова предположила, что в течение года закон будет принят.
В настоящее время все виды спиртного разрешено продавать совершеннолетним, то есть лицам от 18 лет.
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