Минфин против повышения возраста, с которого доступен крепкий алкоголь

Министерство финансов РФ объявило, что выступает против повышения возраста для приобретения крепкого спиртного до 21 года.

Позицию озвучил замдиректора департамента налоговой и таможенной политики ведомства Александр Коробутов. По его словам, дополнительный запрет не даст эффекта.

В минфине полагают, что главная проблема существования рынка контрафактного алкоголя связана с низким уровнем заработка у населения, иначе между легальным и нелегальным спиртным все выбирали бы легальное.

Законопроект о повышении возраста для покупки алкоголя подготовлен минздравом. Он предлагает запрет для молодежи до 21 года покупать напитки крепче 16,5 градуса. Ранее глава министерства Вероника Скворцова предположила, что в течение года закон будет принят.

В настоящее время все виды спиртного разрешено продавать совершеннолетним, то есть лицам от 18 лет.