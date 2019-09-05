Училища прекратят прием на специальности с устаревшими программами

Министерство просвещения с 2021 года прекратит прием в колледжи и училища для обучения по ряду профессий, учебные программы которых устарели. В список попали в том числе парикмахеры, специалисты в гостиничном бизнесе и автомеханики.

Проект соответствующего приказа размещен на портале проектов нормативных правовых актов. В число таких специальностей с устаревшими программами вошли: организация общественного питания и технология общественного питания, искусство парикмахера, информационные системы, гостиничный сервис, программирование в компьютерных системах, прикладная информатика и другие.

Специалистов таких профессий продолжат учить по новым программам, объяснили в пресс-службе министерства. Перечень новых программ уже утвердили.