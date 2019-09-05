Премьер-министр России Дмитрий Медведев распорядился выделить деньги из Резервного фонда правительства на закупку иностранных лекарств для детей, страдающих хроническими заболеваниями.
По словам главы правительства, в настоящий момент проблема производства подобных препаратов в России еще не решена. "Пока она не решена, будет сделано следующее - я подписал распоряжение правительства о выделении денег из Резервного фонда на закупку нужных лекарств", - написал он.
Премьер подчеркнул, что это распоряжение даст право Московскому эндокринному заводу оперативно закупить и поставить в страну такие препараты, как диазепам, фенобарбитал, мидазолам в 10 лекарственных формах, которые не производятся в России.
"Это позволит получить качественное обезболивание нуждающимся детям, а врачи смогут назначать такие препараты", - подчеркнул Медведев.
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