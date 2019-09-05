СК возбудил дело о легализации доходов на 30 млрд руб против Абызова

Следственный комитет возбудил третье по счету уголовное дело в отношении экс-министра по делам "открытого правительства" Михаила Абызова.

Дело возбуждено по статье "Легализация или отмывание денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления". Речь идет о сумме более 30 миллиардов рублей.

"Я могу подтвердить, что нас только что уведомили о возбуждении этого уголовного дела. С нашей точки зрения, эти дела необоснованно возбуждаются с единственной целью: оправдать наложение ареста на имущество Абызова", - пояснил адвокат подсудимого.

Напомним, ущерб по основному уголовному делу Абызова составляет порядка 4 миллиардов рублей, однако стоимость арестованного имущества бывшего министра многократно превышала эту сумму.