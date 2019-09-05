Минздрав допустил повышение смертности в России зимой

Перепады температуры, повышенная влажность и высокое атмосферное давление являются причинами повышения смертности зимой. Об этом рассказал директор департамента общественного здоровья и коммуникаций Министерства здравоохранения России Алексей Киселев-Романов.

"Условно говоря, в зимний период статистика заболеваемости и обострениями хронических и инфекционных заболеваний в среднем на 10-15% выше", - сказал он.

По словам специалиста, зимой значительно возрастает нагрузка на систему здравоохранения, поскольку нормальный "коридор" для функционирования организма - от минус 10 до плюс 20 градусов. "Выходя за пределы этого коридора, как раз начинаются аномалии", - отметил представитель ведомства.