Перепады температуры, повышенная влажность и высокое атмосферное давление являются причинами повышения смертности зимой. Об этом рассказал директор департамента общественного здоровья и коммуникаций Министерства здравоохранения России Алексей Киселев-Романов.
"Условно говоря, в зимний период статистика заболеваемости и обострениями хронических и инфекционных заболеваний в среднем на 10-15% выше", - сказал он.
По словам специалиста, зимой значительно возрастает нагрузка на систему здравоохранения, поскольку нормальный "коридор" для функционирования организма - от минус 10 до плюс 20 градусов. "Выходя за пределы этого коридора, как раз начинаются аномалии", - отметил представитель ведомства.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
В 1956 году в Куйбышеве (ныне городу возвращено его исконное имя - Самара) случилось то, что потрясло весь православный мир, - знаменитое "Зоино стояние".
В 1956 году в Куйбышеве (ныне городу возвращено его исконное имя - Самара) случилось то, что потрясло весь православный мир, - знаменитое "Зоино стояние".
Организаторы протестов и виновники беспорядка должны лично восстанавливать поврежденные объекты и убирать мусор, считает парламентарий.