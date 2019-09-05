В ГД дизайн школьной формы предлагают доверить модельерам из Италии

Депутат Госдумы Виталий Милонов считает, что в России надо создать национальный брендбук с вариантами школьной формы.

По его словам, в нашей стране должен быть единый стандарт школьной формы, принятый общенародно. "Это не значит, что все будут ходить, как в тюрьме, в одной форме", - отметил парламентарий и добавил, что варианты должны быть утверждены путем национального голосования.

Милонов сказал, что в брендбуке могло бы быть несколько видов юбок, брюк, пиджаков, чтобы школьник, комбинируя их, сохранил свою индивидуальность.

Он предложил для создания брендбука пригласить модельеров из Италии. Депутат подчеркнул, что многие из них готовы предложить свои услуги, и "мы можем быть защищены от того, что эта форма может быть некрасивой".

Источник фото: сайт Госдумы

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