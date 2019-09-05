Россия привлечет иностранных партнеров к развитию космодрома Восточный

Россия будет привлекать иностранных партнеров к развитию космодрома Восточный. Такое заявление сделал российский лидер Владимир Путин в ходе пленарной сессии Восточного экономического форума.

Президент отметил, что космодром Восточный - это гражданский объект, поэтому в настоящее время решается вопрос о том, кто должен строить следующие очереди.

"Мы не просто считаем, что можно там работать совместно с иностранными партнерами, а мы заинтересованы в этом и будем обязательно привлекать их к этому сотрудничеству", - указал глава государства, сообщает агентство ТАСС.