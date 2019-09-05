Россия будет привлекать иностранных партнеров к развитию космодрома Восточный. Такое заявление сделал российский лидер Владимир Путин в ходе пленарной сессии Восточного экономического форума.
Президент отметил, что космодром Восточный - это гражданский объект, поэтому в настоящее время решается вопрос о том, кто должен строить следующие очереди.
"Мы не просто считаем, что можно там работать совместно с иностранными партнерами, а мы заинтересованы в этом и будем обязательно привлекать их к этому сотрудничеству", - указал глава государства, сообщает агентство ТАСС.
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В 1956 году в Куйбышеве (ныне городу возвращено его исконное имя - Самара) случилось то, что потрясло весь православный мир, - знаменитое "Зоино стояние".
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