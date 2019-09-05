Министерство здравоохранения выступает против дистанционной продажи алкогольных напитков, поскольку такой подход нивелирует все запреты в сфере продажи спиртного. Об этом заявила глава ведомства Вероника Скворцова.
"Минздрав категорически против, категорически. К чему может привести дистанционная торговля? К тому, что все эти запреты, прописанные законодательно, будут полностью нивелированы", - сказала она.
По мнению Скворцовой, если продавать алкоголь дистанционно, то фактически действующие правила будут нарушаться. Будет невозможно проверить продажу алкоголя несовершеннолетним, подчеркнула министр. Она отметила, что за последние несколько лет удалось снизить потребление алкоголя на душу населения в два раза, такой результат нельзя потерять.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
В 1956 году в Куйбышеве (ныне городу возвращено его исконное имя - Самара) случилось то, что потрясло весь православный мир, - знаменитое "Зоино стояние".
В 1956 году в Куйбышеве (ныне городу возвращено его исконное имя - Самара) случилось то, что потрясло весь православный мир, - знаменитое "Зоино стояние".
Организаторы протестов и виновники беспорядка должны лично восстанавливать поврежденные объекты и убирать мусор, считает парламентарий.