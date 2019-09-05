Скворцова выступила против дистанционной продажи алкоголя

Министерство здравоохранения выступает против дистанционной продажи алкогольных напитков, поскольку такой подход нивелирует все запреты в сфере продажи спиртного. Об этом заявила глава ведомства Вероника Скворцова.

"Минздрав категорически против, категорически. К чему может привести дистанционная торговля? К тому, что все эти запреты, прописанные законодательно, будут полностью нивелированы", - сказала она.

По мнению Скворцовой, если продавать алкоголь дистанционно, то фактически действующие правила будут нарушаться. Будет невозможно проверить продажу алкоголя несовершеннолетним, подчеркнула министр. Она отметила, что за последние несколько лет удалось снизить потребление алкоголя на душу населения в два раза, такой результат нельзя потерять.