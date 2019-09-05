Гладковыбритые мужчины оказались самыми привлекательными для россиянок

Большинство россиянок (69%) считают самыми привлекательными гладковыбритых мужчин. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного специалистами Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Социологи выяснили, что еще 22% - любят легкую щетину, 11% - короткую бороду, 9% нравятся усы, а для 7% это неважно. При этом 93% мужчин признались в том, что никогда не отращивали бороду, около 90% не носили усы.

Чуть больше трети опрошенных мужчин признались в нежелании заниматься волосами на лице, для 30% борода оказалось привычкой, 16% связывают бороду с привлекательностью, а 10% с помощью нее хотят выглядеть старше и солиднее.