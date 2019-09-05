Депутат Госдумы Борис Чернышов назвал новую редакцию кодекса этики для педагогов "очередным давлением". Он призвал отказаться от любых рекомендаций для интернет-публикаций учителей.
Ранее стало известно, что минпросвещения совместно с профсоюзом работников образования в новую редакцию кодекса включили правила поведения в интернете. Педагогам рекомендовано отказаться от постов, угрожающих здоровью или развитию детей.
Парламентарий заявил агентству "Москва", что эти правила ограничивают учителя, он "живой человек, что хочет, пусть то и выставляет". "Очередное давление на учителей, не надо на них давить", - сказал Чернышов.
По его мнению, чем больше будет вводиться ограничений, тем меньше людей захотят пойти в эту профессию, поскольку молодежь "хочет публиковать все в социальном пространстве".
Депутат добавил, что в фотографиях, которые демонстрируют, как отдыхает учитель, куда он поехал или с кем встретился, ничего криминального нет.
Источник фото: сайт Госдумы
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