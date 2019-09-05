Администрация президента рассматривает идею создания единой системы учета просмотров контента и мониторинга показов интернет-рекламы в российском сегменте интернета.
Как указывает газета "Ведомости" со ссылкой на слова сотрудников нескольких профильных ведомств, власти уже проконсультировались по этому вопросу с представителями крупных медиакомпаний. Концепция находится в стадии обсуждения, поэтому пока нет окончательных выводов о том, какие данные необходимо собирать с помощью этой системы.
Собеседники издания допускают, что интернет-учет в первую очередь предназначен для показов российских сериалов и шоу. "Еще одна возможная задача такого государственного интернет-счетчика - мониторинг показов интернет-рекламы для целей налогообложения", - отмечается в материале.
Сбор данных по аудитории в интернете также позволит понять, какой контент смотрят граждане и какие площадки оказывают наибольшее влияние на общественное мнение.
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