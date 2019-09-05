В Красноярске обнаружили останки древних животных

Останки доисторических животных были обнаружены при раскопках на месте будущего детского сада в Красноярске.

Это кости северного оленя, кулана и бизона, а также части черепа пещерного льва. По словам археологов, останкам от 20 до 30 тысяч лет, животные жили в эпоху палеолита. Эти находки весьма ценны для науки.

Там же обнаружены многочисленные орудия труда древних людей той же эпохи. Ученые постараются соединить части черепа, чтобы изучить его целиком.

Ранее при помощи найденного в Африке черепа древнейшего из предков людей ученым удалось воссоздать его лицо и понять, какие части были первичны, а какие породила эволюция.

Во время раскопок в городе Ялова на западе Турции нашли керамический осколок, на котором был выгравирован знак хэштега. Его смысл понять пока не удалось.