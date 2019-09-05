В интернете появилась база данных с номерами пользователей Facebook

Специалисты компании TechCrunch обнаружили в свободном доступе базу данных с несколькими сотнями миллионов телефонных номеров пользователей Facebook.

В интернет попали более 419 миллионов записей о номерах, привязанных к аккаунтам социальной сети, и ID этих аккаунтов. Порядка 133 млн записей номеров принадлежат жителям США, 50 млн записей - жителям Вьетнама, еще 18 млн - Великобритании. В некоторых записях были имена пользователей.

В компании считают, что подобные сведения облегчали отправку спама владельцам телефонов и учетных записей. База собиралась с помощью функции поиска пользователя по номеру телефона, отключенной в минувшем году, считают в Facebook.