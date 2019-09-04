Жителя Крыма суд обязал выплатить банку 139 миллиардов рублей по потребительскому кредиту.
Об этом сообщает "Российская газета".
27-летний мужчина, согласно предоставленной информации, уверяет, что никаких кредитов не брал.
По его словам, несколько лет назад знакомый попросил его стать поручителем по кредиту. Мужчина признается, что не знал о своей обязанности как поручителя выплатить кредит банку в том случае, если сам заемщик от него откажется.
Позднее же, сообщает "Российская газета", выяснилось, что житель Крыма оказался не поручителем даже, а созаемщиком. Сам кредитный договор мужчина не то что не подписывал, а даже не видел. По его словам, он даже не знал о размере ссуды.
Сообщается, что жертва мошеннической операции работает водителем. Зарплата его — девять тысяч рублей в месяц. Чтобы вернуть банку долг, крымчанину понадобится больше тысячи лет.
Адвокаты подали апелляцию — очередное заседание суда состоится в сентябре.
Напомним, что кредитные задолженности есть у подавляющего большинства граждан Российской Федерации.
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