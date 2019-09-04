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Источник Правда.Ру

Жителю Крыма понадобится больше тысячи лет на выплату кредита

Общество print

Жителя Крыма суд обязал выплатить банку 139 миллиардов рублей по потребительскому кредиту.

Об этом сообщает "Российская газета".

27-летний мужчина, согласно предоставленной информации, уверяет, что никаких кредитов не брал.

По его словам, несколько лет назад знакомый попросил его стать поручителем по кредиту. Мужчина признается, что не знал о своей обязанности как поручителя выплатить кредит банку в том случае, если сам заемщик от него откажется.

Позднее же, сообщает "Российская газета", выяснилось, что житель Крыма оказался не поручителем даже, а созаемщиком. Сам кредитный договор мужчина не то что не подписывал, а даже не видел. По его словам, он даже не знал о размере ссуды.

Сообщается, что жертва мошеннической операции работает водителем. Зарплата его — девять тысяч рублей в месяц. Чтобы вернуть банку долг, крымчанину понадобится больше тысячи лет.

Адвокаты подали апелляцию — очередное заседание суда состоится в сентябре.

Напомним, что кредитные задолженности есть у подавляющего большинства граждан Российской Федерации.

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