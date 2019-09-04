В Арктике обнаружили пропажу полярной станции

Полярники заметили исчезновение бывшей полярной станции, расположенной ранее на острове Ушакова. Предположительно, она ушла под воду.

Комплекс был построен на склоне ледникового купола. Скорее всего, его фрагмент откололся. Все, что осталось в доступе, — несколько ржавых бочек. Вместе со зданиями исчезли и обосновавшие на них свое "селение" морские птицы.

Такие данные стали доступны при помощи наблюдения с воздуха.