Если некоторым работодателям и можно предложить ввести четырехдневную рабочую неделю, то в целом по стране она если и наступит, то не скоро.
Об этом заявил глава Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации Максим Топилин.
По словам главы российского ведомства, четырехдневная рабочая неделя — "такая абстракция".
В 1960-ых годах, например, напомнил Топилин, была шестидневная рабочая неделя. Сейчас — пятидневная, указал глава Минтруда РФ. Но неизвестно, когда в стране наступит четырехдневная — быть может, для этого также понадобится несколько десятилетий.
Даже если, считает специалист, все больше и больше работы будут брать на себя те же роботы, процесс внедрения четырехдневной рабочей недели в стране вряд ли ускорится.
По словам Максима Топилина, важно в этом вопросе понимать и значимость роста доходов граждан Российской Федерации. Пока же, посетовал глава Минтруда РФ, "рывка нет".
Ранее "Фонд общественного мнения" выяснил, что большинство россиян — 53% — возможный переход с пятидневной на четырехдневную рабочую неделю радует.
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