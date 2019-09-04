Минтранс может отменить досмотр транзитных пассажиров

Министерство транспорта РФ обратилось к другим заинтересованным ведомствам с предложением отменить досмотр транзитных пассажиров на внутренних воздушных линиях.

В Минтрансе указывают на то, что уровень комфорта при пребывании пассажиров в аэропорту будет повышен, поскольку им не придется проходить дополнительную проверку. Также это минимизирует риск опоздания на следующий рейс.