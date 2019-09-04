ЦБ предупредил россиян о новом способе мошенничества в соцсетях

Замглавы департамента информационной безопасности ЦБ РФ Артем Сычев рассказал об использовании мошенниками нового способа вымогательства в соцсетях. По его словам злоумышленники научились подделывать голос человека, от имени которого совершают звонок.

Сычев утверждает, что пока мошенники не часто применяют этот способ, поскольку он затратный. Обычно злоумышленники взламывают страницы пользователей в соцсетях и публикуют записи от их имени с просьбой перечислить деньги.