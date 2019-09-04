Замглавы департамента информационной безопасности ЦБ РФ Артем Сычев рассказал об использовании мошенниками нового способа вымогательства в соцсетях. По его словам злоумышленники научились подделывать голос человека, от имени которого совершают звонок.
Сычев утверждает, что пока мошенники не часто применяют этот способ, поскольку он затратный. Обычно злоумышленники взламывают страницы пользователей в соцсетях и публикуют записи от их имени с просьбой перечислить деньги.
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В 1956 году в Куйбышеве (ныне городу возвращено его исконное имя - Самара) случилось то, что потрясло весь православный мир, - знаменитое "Зоино стояние".
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