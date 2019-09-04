Россияне стали реже подавать милостыню и чаще идти в волонтеры

Меньше подавать милостыню нищим стали жители России, но при этом они больше предпочитают заниматься социальным волонтерством.

Таковы результаты очередного опроса ВЦИОМ. За последние 5 лет к благотворительности "приложили руку" 69% респондентов. 30% жертвовали вещи в детские дома и дома престарелых, 26% - деньги на лечение больных, 20% финансировали благотворительные фонды и 24% подавали милостыню.

В 2007 году последний показатель достигал 36%. Число волонтеров в социальных учреждениях возросло с 2% до 9%. Благотворительные мероприятия посещают 10% против 2% ранее. Регулярно чем-то из перечисленного занимается каждый пятый, чаще всего это люди от 18 до 24 лет и от 35 до 44.

Ранее Pravda.Ru спросила певицу Ирину Богушевскую о том, каково сегодня заниматься благотворительностью, и что этому мешает.