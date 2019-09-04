Познер заявил об уничтожении интеллигенции

Интеллигенция как социальная прослойка в стране была уничтожена в России в течение ХХ века, заявил телеведущий Владимир Познер на сайте Познер Online.

Он подчеркнул, что речь идет именно о российском явлении, которого не было в других странах, не просто об образованных людях. Возникло оно в начале XIX века в результате "особых условий" и существенного давления. На ее "уничтожение", по мнению Познера, повлияли мировые войны, Октябрьская революция, репрессии, большой террор — все шло постепенно.

Как пример представителей интеллигенции ХХ века Познер приводит Дмитрия Лихачева и Андрея Сахарова. Условий для возрождения явления он не видит, считает, что оно ушло навсегда.

Ранее Познер назвал "советского человека" "своеобразным уродом", который вынужден был "думать одно, а говорить другое".